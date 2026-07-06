Пять человек пострадали при обстрелах Черноземья за выходные

За прошедшие выходные, 4–5 июля, под удар ВСУ попали Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Орловская области. Согласно сообщениям местных властей, в результате были ранены пять человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Самые серьезные последствия традиционно установлены в Белгородской области. Из сводок врио губернатора Александра Шуваева следует, что за два дня пострадали четыре человека. ВСУ атаковали регион 75 раз. В частности, они один раз применили авиацию и три раза — артиллерию. Кроме того, зафиксировано четыре сброса взрывных устройств с БПЛА и сбито 173 беспилотника.

В Курской области за выходные был ранен один человек. Речь идет о механизаторе, который подорвался на мине в Льговском районе. У него осколочные ранения левой голени, лечение продолжит амбулаторно. По данным губернатора Александра Хинштейна, за 4–5 июля над регионом сбили 151 БПЛА. Также ВСУ 133 раза применили артиллерию и 25 раз сбросили взрывные устройства с дронов.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, за выходные над тремя районами и городским округом сбили четыре БПЛА. Раненых и разрушений, предварительно, нет.

Глава Орловской области Андрей Клычков отчитался об уничтожении над регионом 15 беспилотников. По его словам, пострадавших и повреждений нет.

Власти Липецкой области не раскрыли информацию о возможных последствиях.

На предыдущих выходных, 27–28 июня, при атаках ВСУ на Черноземье один мирный житель погиб и трое пострадали.

Алина Морозова