В результате атак ВСУ на выходных в Черноземье один человек погиб, трое ранены

За выходные 27–28 июня атакам ВСУ подверглись все регионы Черноземья, за исключением Липецкой области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. По информации местных властей, в результате ударов один человек погиб, еще трое пострадали. При этом власти Орловской и Тамбовской областей не стали раскрывать детали о возможных последствиях атак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Курской области от ударов ВСУ пострадал 66-летний мужчина в городе Рыльске. Повреждены три дома и столько же транспортных средств. Еще один легковой автомобиль сгорел. Кроме того, в Беловском районе пострадали кровля и стены зернохранилища, в Рыльском районе — ангар местной агрофирмы. По данным губернатора Александра Хинштейна, за отчетный период средствами ПВО уничтожено не менее 248 беспилотников различного типа, зафиксировано 222 случая применения артиллерии и 17 сбросов взрывных устройств.

В Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб, еще двое пострадали. Смертельные ранения получил мирный житель из-за удара БПЛА по производственному предприятию в селе Ржевка Шебекинского округа. Пострадавшие находятся в Ракитянском округе. За отчетный период силами ПВО уничтожено 183 дрона, зафиксировано девять обстрелов из РСЗО и артиллерии.

В Воронежской области за выходные при атаках ВСУ никто не пострадал. Разрушений также нет. Силы ПВО уничтожили как минимум 12 БПЛА.

На предыдущих выходных, 20–21 июня, из-за атак ВСУ по Черноземью пострадали девять человек.

Кабира Гасанова