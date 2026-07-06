Стенд Роскосмоса на «Иннопроме» представил макет ракеты-носителя «Корона»

Государственный ракетный центр имени Макеева в составе Роскосмоса представил макет полностью многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя «Корона» на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Аппарат позволит выводить грузы с орбиты и возвращать их обратно. Стартовая масса «Короны» составит около 300 тонн, полезной нагрузки — до 6 тонн. Ракета может быть использована при суборбитальных полетах неограниченной дальности. Опытно-конструкторские работы по созданию аппарата запланированы к старту в 2026 году. Характеристики новой разработки включают низкую себестоимость и высокую частоту пусков по сравнению с одноразовыми аналогами — носитель может применяться до 100 раз. При использовании ракеты не требуется создание зон отчуждения для отделяемых частей.

В экспозиции Роскосмоса также представлены макеты космического аппарата «Обзор-Р», новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» и перспективного носителя «Амур» с возвращаемой первой ступенью. Посетители увидят модель Российской орбитальной станции, а также аппарат связи «Экспресс-РВ». Кроме того, на выставке покажут макеты перспективных аппаратов дистанционного зондирования Земли: Российско-белорусского космического аппарата и «Канопус-В-О».

В Екатеринбурге сегодня открылась 16-я международная промышленная выставка «Иннопром». Страной-партнером в этом году стала Индонезия. В выставке принимают участие представители более 50 стран, в том числе 13 официальных делегаций. Она будет проходить до 9 июля.

Ирина Пичурина