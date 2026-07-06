Власти хотят ускорить расширение свободной экономзоны на всю Курскую область

Губернатор Курской области Александр Хинштейн запланировал на 7 июля командировку в Москву, где должны пройти встречи с представителями правительства РФ, включая вице-премьеров. Обсуждаться будет расширение свободной экономической зоны (СЭЗ) на всю территорию Курской области и ускорение этого процесса. Об этом господин Хинштейн объявил на оперативном совещании в облправительстве 6 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Убежден в том, что для нашего региона этот механизм имеет большое значение и даст нам серьезный импульс в развитии экономики, поскольку будет являться важным стимулом для захода новых инвесторов и открытия новых производств»,— отметил глава региона.

Александр Хинштейн подчеркнул, что речь идет о «новых налогах, новых рабочих местах и новых вливаниях в экономику».

В Курской области свободная экономическая зона (СЭЗ) действует в рамках девяти приграничных районов. Сейчас в ней представлен только один резидент — производитель колбас и полуфабрикатов ООО «Псельское». В свободной экономзоне предприятие решило реализовать проект по реконструкции и модернизации мясокомбината в Беловском районе. Объем инвестиций составил 120 млн руб.

В начале июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Курской области заявил, что «в том виде, в каком есть СЭЗ, она ожидаемых результатов не приносит». По словам Александра Хинштейна, раньше СЭЗ была «и того меньше», и на нее распространялись жесткие условия, но власти смогли убедить федеральный центр снять ограничения. Он также подчеркнул, что курские власти должны предлагать инвесторам какие-то конкурентные преимущества, «понимая, что ситуация в регионе совсем непростая».

Денис Данилов