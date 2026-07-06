КПРФ утвердила пятерку кандидатов в заксобрание Нижегородской области

Конференция нижегородского областного отделения КПРФ утвердила общеобластную часть списка кандидатов в заксобрание, сообщили в партии. В пятерку кандидатов вошли действующие депутаты Госдумы и регионального парламента, говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Владислав Егоров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Депутат Госдумы Владислав Егоров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Список кандидатов возглавил депутат Госдумы, первый секретарь нижегородского отделения КПРФ Владислав Егоров. Вторым номером утвержден руководитель фракции КПРФ в заксобрании Роман Кабешев. Третьим — вице-спикер заксобрания Валентина Буркова, четвертым и пятым — замруководителя фракции Александр Чернигин и депутат заксобрания Олег Кирица.

Таким образом, в пятерку вошли четыре из пяти действующих депутатов-коммунистов. Пятый представитель фракции в текущем созыве — Евгений Зудилин. На прошлых выборах все коммунисты прошли в региональный парламент по партийному списку.

Как писал «Ъ-Приволжье», Владислав Егоров также возглавил территориальную группу по Нижегородской области и Мордовии на выборах в девятый созыв Госдумы РФ.

Владимир Зубарев