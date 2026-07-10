Странные геометрические фигуры

Профессор Уильям Генри Пикеринг, работающий на острове Ямайка (Британская Вест-Индия), поделился следующим любопытным наблюдением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уильям Генри Пикеринг

Фото: HUM Images / Universal Images Group / Getty Images Уильям Генри Пикеринг

Фото: HUM Images / Universal Images Group / Getty Images

При каждом из недавних очень близких сближений (противостояний) Земли с Марсом на его поверхности появлялись поразительно правильные, хотя и временные, геометрические фигуры. Хорошо известен крест, располагавшийся примерно в середине равнины Эллада, который увидел Скиапарелли в 1879 году. Возможно, крест появился и во время необычно близкого сближения в 1877 году, но тогда был виден только круг и единственный вертикальный канал. Диаметр круга составлял 900 миль (1448 км). В последние годы крест сменился неправильной изогнутой структурой.

Следующее противостояние произошло в 1892 году. Тогда можно было наблюдать на поверхности Марса правильный пятиугольник с центральными радиальными каналами. Один из каналов отсутствовал, но, возможно, он был слишком тонким для телескопа, с помощью которого велось наблюдение. Диаметр фигуры составлял 800 миль (1288 км).

В 1909 году Рене Жарри-Делож зарисовал фигуру, которая скорее удивляет, чем впечатляет, поскольку большие четырехсторонние фигуры крайне необычны на Марсе.

Во время противостояния 1924 года Земля оказалась ближе к Марсу, чем за предшествующее столетие, и ближе, чем будет в течение следующего столетия. В этом году появилась необычайно большая и сложная фигура. Она снова оказалась пятиугольной, по-видимому, излюбленной фигурой предполагаемых марсиан, но в другом месте. Но это даже не настоящий пятиугольник, а пятиконечная звезда с симметричными отростками.

Любопытно появление этих сложных фигур на Марсе, и еще более любопытно, что все они носят временный характер и появляются только при сильном приближении Марса к нашей планете.

Кто-то, несомненно, поверит, что эти узоры были созданы специально — как свидетельство существования разумной жизни на их планете. Если это так, то хотелось бы, чтобы марсиане создавали их чаще, чем раз в пятнадцать с половиной лет. Если это не случайность, то нам очень интересно, какая фигура появится во время следующего противостояния — в 1939 году.

О фигурах на Марсе писал в 1926 году журнал Scientific American.

Материал подготовил Алексей Алексеев