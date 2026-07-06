Оборот туристической отрасли Казани по итогам января-июня этого года составил 50 млрд руб. За шесть месяцев город посетили 2,9 млн туристов, сообщил директор комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оборот туротрасли Казани достиг 50 млрд рублей за полгода

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Оборот туротрасли Казани достиг 50 млрд рублей за полгода

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По его словам, в январе Казань приняла 480,9 тыс. туристов, в феврале — 330 тыс., в марте — 463,6 тыс., в апреле — 488,3 тыс., в мае — 565,8 тыс., в июне — 613 тыс. человек.

Наибольшую долю в структуре оборота туристической отрасли заняли рестораны — 18,5 млрд руб. (37%). На гостиницы пришлось 13,8 млрд руб. (28%), на розничную торговлю — 18 млрд руб. (36%), на посещение достопримечательностей — 3 млрд руб. (6%).

За первое полугодие Казань посетили 49 тыс. иностранных туристов, что составляет около 2% общего туристического потока.

Анна Кайдалова