«Зеленый берег» получил право на застройку коттеджного поселка в Дзержинске

На торги по за право комплексного развития территории (КРТ) на Речном шоссе в Дзержинске Нижегородской области поступила только одна заявка — от местного ООО «Зеленый берег». Комиссия признала ее соответствующей требованиям, следует из документов на сайте торгов.

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Участок под коттеджный поселок площадью 5,91 га выставил на торги Дом.РФ. По оценкам компании, на нем за шесть лет можно построить не менее 8,5 тыс. кв. м малоэтажного жилья.

Площадка находится на юго-восточной окраине города. Кроме домов предполагается размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, проведение благоустройства и озеленения.

ООО «Зеленый берег» с уставным капиталом 10 тыс. руб. зарегистрировано в Дзержинске в марте 2026 года. Директор — Андрей Евгеньевич Яшин, учредители — он же, Николай Сергеевич Савельев и ООО «ККВ Строй». Основной вид деятельности компании — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Галина Шамберина