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Дом.РФ выставил на торги участок под коттеджный поселок в Дзержинске

Корпорация Дом.РФ выставила на торги право на реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) на участке 5,91 га в Дзержинске. По оценкам компании, на этом участке можно построить не менее 8,5 тыс. кв. м малоэтажного жилья.

Начальная цена права заключения договора КРТ — 5,46 млн руб. Срок реализации проекта — 6 лет.

Площадка находится на юго-восточной окраине Дзержинска. Кроме индивидуальных жилых домов на участке предполагается размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, проведение благоустройства и озеленения.

Заявки на участие в торгах принимают до 29 июня. Аукцион назначен на 3 июля.

Андрей Репин