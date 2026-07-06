ЕАЭС изменит правила уплаты таможенных пошлин и налогов

Евразийская экономическая комиссия направила в правительство России пакет поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС. Изменения касаются механизма уплаты таможенных пошлин и налогов. Предлагается в том числе разрешить уплачивать таможенные сборы авансом. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ.

Авансовые платежи смогут вносить физлица для обеспечения уплаты налогов и пошлин, а также бизнес для внесения реестрового обеспечения. Деньги будут служить гарантией — таможенный орган сможет их взыскать только в особом случае, например, при неуплате обязательных платежей. Сейчас платежи авансом не предусмотрены, что ограничивает плательщиков, считают авторы поправок.

Кроме того, предлагается разработать четкие правила определения размера обеспечения таможенных пошлин и налогов. Речь идет о случаях, когда, например, используется отсрочка или рассрочка уплаты ввозной таможенной пошлины, при выпуске грузов до завершения оформления таможенных и других документов, до подачи декларации на товары и при назначении таможенной экспертизы. Сейчас действуют общие нормы, а в поправках предлагается определить размер для каждого из случаев.

Предложения разрабатывали члены ЕАЭС (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), ЕЭК, а также эксперты при Консультативном комитете по таможенному регулированию. Поправки будут обсуждаться до конца июля.