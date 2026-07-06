ЕАЭС изменит правила уплаты таможенных пошлин и налогов
Евразийская экономическая комиссия направила в правительство России пакет поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС. Изменения касаются механизма уплаты таможенных пошлин и налогов. Предлагается в том числе разрешить уплачивать таможенные сборы авансом. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документ.
Авансовые платежи смогут вносить физлица для обеспечения уплаты налогов и пошлин, а также бизнес для внесения реестрового обеспечения. Деньги будут служить гарантией — таможенный орган сможет их взыскать только в особом случае, например, при неуплате обязательных платежей. Сейчас платежи авансом не предусмотрены, что ограничивает плательщиков, считают авторы поправок.
Кроме того, предлагается разработать четкие правила определения размера обеспечения таможенных пошлин и налогов. Речь идет о случаях, когда, например, используется отсрочка или рассрочка уплаты ввозной таможенной пошлины, при выпуске грузов до завершения оформления таможенных и других документов, до подачи декларации на товары и при назначении таможенной экспертизы. Сейчас действуют общие нормы, а в поправках предлагается определить размер для каждого из случаев.
Предложения разрабатывали члены ЕАЭС (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), ЕЭК, а также эксперты при Консультативном комитете по таможенному регулированию. Поправки будут обсуждаться до конца июля.
Предложения по изменениям в Таможенный кодекс ЕАЭС направлены на унификацию и упрощение процедур уплаты таможенных пошлин и налогов. Эти изменения призваны облегчить союзный товарообмен, что особенно актуально для России после ухода поставщиков из развитых стран. Однако, в течение последнего года в ЕАЭС обострились противоречия между странами-участницами по поводу таможенного регулирования, что привело к тому, что Россия стала усиливать контроль на национальном уровне.
В частности, ранее предпринимались попытки решить проблему “серых” схем импорта и уклонения от уплаты налогов через страны ЕАЭС, в том числе с помощью системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Эта система предполагает предварительное информирование налоговиков о ввозимых грузах и авансовую уплату НДС и акцизов. Однако, такие односторонние меры России, несмотря на обещания дополнительные поступления в бюджет, вызывают сопротивление у других стран союза, которые расценивают это как барьеры на едином рынке.
Казахстан и Киргизия, в частности, выступали против ужесточения контроля таможенного декларирования, что может объясняться выгодой от таможенного оформления грузов и выпуска их на единый рынок ЕАЭС их таможенными органами, притом что конечным получателем значительной (более 90%) доли этого импорта является рынок РФ.