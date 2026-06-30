Самарский активист, осужденный за призывы к террору, попал в ШИЗО

Активист из Самары Андрей Шабанов, который был признан виновным в призывах к терроризму через интернет (ч. 2 ст. 205.2, п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ), помещен в штрафной изолятор исправительной колонии №10, в которой он отбывает наказание. Об этом «Ъ-Волга» сообщила мать заключенного Ольга Медведева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

«Да, сейчас он в штрафном изоляторе. Но завтра его должны выпустить»,—уточнила собеседница издания.

Как рассказала Ольга Медведева со ссылкой на начальника колонии, основанием для отправки Андрея Шабанова в штрафной изолятор стало то, что он якобы загорал за бараком без верхней одежды. Мать заключенного усомнилась в этом, так как в последние дни в регионе идут сильные дожди.

Ранее Ольга Медведева сообщила СМИ о давлении на ее сына в колонии. Мать заключенного рассказала журналистам, что после того, как Андрей Шабанов публично заявил о том, что по решению администрации ИК ему больше не передают писем, у него произошел конфликт с другими заключенными, и он стал получать угрозы.

Активиста задержали в марте 2024 года после поста в интернете о действиях армии РФ. После этого Андрея Шабанова арестовали, и он неоднократно пытался оспорить свое содержание под стражей, но безуспешно.

В феврале 2025 года Центральный окружной военный суд приговорил активиста к шести годам колонии и запретил ему администрировать сайты в течение трех лет. Он обжаловал приговор, но решение оставили в силе.

Об Андрее Шабанове известно, что он состоит в Либертарианской партии. Он инвалид второй группы, до ареста работал музыкантом и обеспечивал себя и неработающую мать.

Георгий Портнов