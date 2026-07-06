Покоривший Эверест уфимский блогер Рустам Набиев вступил в партию «Новые люди»

Общественный деятель и блогер из Башкирии Рустам Набиев, лишившийся ног из-за обрушения казармы в Омске в 2015 году, вступил в партию «Новые люди». Партийный билет он получил на съезде политической организации, сообщает пресс-служба ее регионального отделения.

Рустам Набиев помимо ведения блога занимается параальпинизмом. В 2020 году он покорил Эльбрус, а минувшей весной добрался до вершины Эвереста, несмотря на отсутствие ног.

Сам господин Набиев вступление в партию не комментировал.

Идэль Гумеров