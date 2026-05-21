Уфимский блогер Рустам Набиев на руках покорил Эверест

Параспортсмен из Уфы Рустам Набиев завершил восхождение на Эверест, сообщает Ufa1 со ссылкой на соцсети блогера. Спортсмен, потерявший ноги при обрушении казармы в Омске во время службы в ВДВ, добрался до вершины с помощью одних рук.

Фото: @rustam_nabiev92

Рустам Набиев написал, что посвящает это восхождение каждому, кто сейчас его смотрит. «Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь — боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит!» (цитата по Ufa1).

Вместе с Рустамом Набиевым Эверест покоряли Иоанн Чечнев из Томска и Роман Абилдаев из Новосибирска. С ними он прибыл в Катманду и 9 апреля начал первые акклиматизационные вылазки.

Во время восхождения у блогера открылась горная болезнь. Он отметил, что сталкивался с ней и раньше, но в гораздо меньшей степени. Восхождение на Эверест пришлось прервать из-за ледяного пика, нависшего над маршрутом. Рустам Набиев закладывал на восхождение два месяца, но смог завершить его быстрее.

Ранее блогер покорил Манаслу, Эльбрус, Казбек, Килиманджаро, Аконкагуа и Арарат.

Майя Иванова