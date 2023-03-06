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Подписана концессия на создание мусоросортировочного комплекса в Арзамасе

Правительство Нижегородской области и дочернее предприятие корпорации развития региона – ООО «Проект 3» — заключили концессионное соглашение на строительство в Арзамасе мусоросортировочного комплекса за 2,9 млрд руб. годовой мощностью 160 тыс. тонн. Из общей суммы финансирования 1,9 млрд руб. в виде льготного займа за счет размещения облигаций инвестору предоставит Российский экологический оператор, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Проект включает строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса, участков компостирования и обработки крупногабаритных отходов и полигон для захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Комплекс расположится у села Волочиха и будет обслуживать южные районы Нижегородской области.

«Благодаря использованию современного высокотехнологичного оборудования будет увеличена доля вторичных материальных ресурсов и существенно снизится доля захоронения отходов. Это будет один из крупнейших и производительных комплексов в регионе»,— пояснил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Владимир Зубарев

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