Инициатору проекта производства контейнеров в ОЭЗ «Липецк» грозит банкротство

Зарегистрированное на грязинской площадке липецкой ОЭЗ ООО «Феррогрупп» заявило о планах подать в суд иск о самобанкротстве. Это решение принято на фоне ликвидации должника, которая должна завершиться в начале 2027 года, следует из ЕГРЮЛ. Ранее компания планировала вложить почти 500 млн руб. в производство в преференциальной зоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В ходе ликвидации установлено, что стоимость имущества общества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме»,— уточняется в уведомлении о подаче банкротного иска. Единственным кредитором значится основной владелец «Феррогрупп» Алексей Шерстов. Сумма его требований неизвестна.

В картотеке арбитражных дел не зарегистрирован ни один банкротный иск к «Феррогрупп».

По данным Rusprofile, ООО «Феррогрупп» было зарегистрировано на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» в сентябре 2022 года. Основной вид деятельности — производство кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 66% компании принадлежит Алексею Шерстову, еще 34% — Антону Колпакову, который также руководит двумя юрлицами местной девелоперской ГК «Глобус» Михаила Коротких. Ликвидатор (ранее был гендиректором) — Николай Русанов. В 2025 году общество получило нулевую выручку и 220 тыс. руб. убытка. 2024 год фирма закончила с выручкой 1,9 млн руб. и убытком 4,2 млн руб. Одновременно с ООО «Феррогрупп» процесс ликвидации начался в принадлежащем ему ООО «Феникс». Эта компания зарегистрирована на грязинской площадке липецкой ОЭЗ в 2019 году. Она занимается производством изделий из гипса, бетона или цемента. Ликвидация общества также должна завершиться в апреле 2027 года.

На Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году представители «Феррогрупп» и липецкий губернатор Игорь Артамонов подписали инвестсоглашение на 482 млн руб. Оно предполагало создание в ОЭЗ производства контейнеров для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом. Проект планировалось реализовать к 2026 году.

Алина Морозова