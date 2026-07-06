В ЮГК приняли решение не выплачивать дивиденды за 2025 год

Акционеры ПАО «Южуралзолото группа компаний» на общем собрании приняли решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Кроме того, чистую прибыль также решили не распределять в связи с ее отсутствием.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году ПАО «ЮГК» получило чистый убыток в размере 6,3 млрд руб. Выручка от продаж составила 26,7 млрд руб.

ПАО «Южуралзолото группа компаний», управляющая компания ЮГК и связанные с холдингом компании находятся под управлением государства в лице Росимущества с 11 июля 2025 года. Решение о национализации принял Советский районный суд Челябинска, удовлетворив иск Генпрокуратуры РФ об изъятии у Константина Струкова более 149 млрд обыкновенных акций ПАО «ЮГК» и других компаний, связанных с холдингом.

В июне 2026 года 67,2% акций ПАО «ЮГК» выкупило АО «БТС-Мост Холдинг», принадлежащее предпринимателю Руслану Байсарову. Компания стала победителем торгов и приобрела актив за 92 млрд руб.

Ольга Воробьева