В Омской области разрешили продажу топлива в канистры

На территории Омской области снят запрет на продажу топлива в канистры. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор Виталий Хоценко.

По словам главы региона, на АЗС разрешается продажа ГСМ в канистры в соответствии с действующими лимитами. Как писал «Ъ-Сибирь», ограничения на продажу топлива в Омской области были введены 23 июня.

На колонках региона можно за раз залить не более 40 л бензина или 80 л дизельного топлива (на трассовых станциях — 200 л). Ранее господин Хоценко сообщил, что такие меры приняты «во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции».

Александра Стрелкова