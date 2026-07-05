В Самарской области днем 5 июля действовал режим угрозы атаки БПЛА

В Самарской области сегодня днем, 5 июля, действовал режим угрозы атаки беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В РСЧС объявили об опасности в 16:15. В 17:30 режим отменили.

В ночь на субботу, 4 июля, в регионе несколько раз объявлялась ракетная опасность. Впервые ракетную опасность объявили в 22:20. Через час, в 23:20, в РСЧС заявили об отбое сигнала тревоги. В 2:30 ракетную опасность ввели снова. Через два часа, в 4:40, был объявлен отбой ракетной опасности.

Сабрина Самедова