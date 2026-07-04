В Самарской области за ночь несколько раз объявлялась ракетная опасность

В Самарской области в ночь с 3-го на 4 июля РСЧС несколько раз объявляла ракетную опасность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Впервые минувшей ночью ракетную опасность объявили в 22:20. Через час, в 23:20, в РСЧС заявили об отбое сигнала тревоги.

В 2:30 ракетную опасность ввели снова. Через два часа, в 4:40, объявлен отбой ракетной опасности.

По данным Минобороны РФ, за ночь над регионами России сбиты 389 БПЛА самолетного типа, однако Самарской области в списке регионов нет.

Сабрина Самедова