В Екатеринбурге начнет ходить трамвай с интерактивным экраном

Компания «Транспортные системы» на международной промышленной выставке «Иннопром» представила обновленную модель трамвая «Богатырь-М» с расширенным пространством для стоящих пассажиров интерактивным экраном в середине салона.

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В вагоне 25 сидячих мест, его вместимость достигает 120 человек. Конфигурация сидений была изменена таким образом, чтобы в середине вагона оставались стоячие места. Это позволяет пассажирам более удобно размещаться в загруженные часы.

Вагон оснастили интерактивным экраном. На нем можно увидеть маршрут тармвая (для выставки был выбран самый популярный — №18), достопримечательности на пути, оплатить поездку с помощью СБП, а также поиграть в крестики-нолики. Помимо этого, в салоне улучшили систему кондиционирования.

Система поддерживает опцию цифрового двойника, который помогает управлять работой и ходом трамвая. В дальнейшем состав сможет участвовать в тестах беспилотного трамвая.

С 13 июля «Богатырь-М» начнет курсировать между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, где планируется тестировать беспилотные трамваи, и потенциально поучаствует в испытаниях. Пока беспилотный режим применяют только на территории депо — составы сами проходят мойку.

В конце июня Минтранс предложил включить Свердловскую область в программу тестирования беспилотных трамваев на пассажирских маршрутах. С конца 2025 года такие трамваи уже тестируются в депо на межмуниципальном маршруте Екатеринбург — Верхняя Пышма.

Анна Капустина