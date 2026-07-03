Бастрыкин потребовал ускорить ход дела о пенсионерке в аварийном доме в Сарапуле

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование по уголовному делу о нарушении прав пенсионерки, проживающей в аварийном доме в Сарапуле. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Многоквартирный дом на улице Гагарина признали аварийным в 2021 году. Срок расселения установлен на 2032-2036 годы. «На протяжении длительного времени здание 1958 года постройки находится в непригодном состоянии: печное отопление неисправно, централизованное водоснабжение и система водоотведения отсутствуют, конструкции кровли прогнили, из-за чего жилые помещения затапливаются»,— говорится в сообщении.

Обращения в инстанции не принесли результатов. Расследование уголовного дела началось в декабре 2025 года. Исполнение поручения председателя СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нерасселении жильцов аварийного дома 1963 года постройки на улице Фабричной в Сарапуле.