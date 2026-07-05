С перспективами на старость

Китайские страховые компании присматриваются к российскому рынку страхования жизни. Компании Ping An и Taikang Insurance специализируются на страховании пожилых людей и долговременном уходе за ними у себя в стране и рассматривают приобретение российских страховщиков для развития этого направления в РФ. Эксперты отмечают, что реализация возможных сделок будет непростой из-за санкционных рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О том, что две крупные страховые компании из КНР, Ping An и Taikang Insurance, рассматривают выход на российский рынок, рассказали два собеседника “Ъ” на рынке страхования. Они подчеркивают, что китайские холдинги ищут для покупки именно крупные компании страхования жизни, а не просто страховую лицензию. По словам одного из собеседников “Ъ”, китайские представители находятся на стадии изучения рынка, в том числе в странах СНГ, и запрашивали нескольких российских страховщиков жизни о возможной цене покупки.

Другой собеседник “Ъ” отмечает, что интерес китайских страховщиков к российскому рынку обусловлен желанием страховать клиентов пожилого возраста. «Эти холдинги успешно страхуют людей преклонного возраста в своей стране, в связи с чем решили экстраполировать опыт на зарубежные рынки»,— поясняет он. В Ping An и Taikang Insurance не ответили на запрос “Ъ”. Опрошенные страховщики из первой десятки рынка страхования жизни не ответили на запрос “Ъ” об интересе китайских страховщиков.

Согласно отчету Ping An, в 2025 году чистая прибыль группы выросла на 8 млрд CNY и достигла 158,3 млрд CNY. При этом чистая прибыль сегмента страхования жизни и здоровья выросла на 22%, до 112,3 млрд CNY. Суммарное число розничных клиентов группы превысило 250 млн человек. По данным Fortune Global 500, в 2025 году чистая прибыль Taikang Insurance составила $2,1 млрд. Ping An реализует модель страхования жизни для пожилых людей, подразумевающую организацию медицинской помощи и долговременного ухода за счет страховой компании. Taikang Insurance также работает в сфере здравоохранения и ухода за пожилыми людьми.

По словам экспертов, интерес китайских компаний к новым рынкам оправдан. «Россия — страна со значительной численностью населения, развитой экономикой, относительно высоким уровнем дохода населения по сравнению как со странами СНГ, так и с многими другими многонаселенными государствами Глобального Юга»,— отмечает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Алексей Янин. Это крупный рынок со значимой долей старших возрастных групп и где проникновение страховых продуктов пока остается ниже, чем на зрелых рынках, что создает потенциал роста, отмечает руководитель проектов в Advance Capital Вячеслав Поджаров. По данным Росстата, в 2025 году численность населения России превысила 146 млн человек, причем, по данным Минздрава, доля пожилого населения составляет 24%.

На российском страховом рынке в настоящее время не работают компании с китайским капиталом. По данным ЦБ, на 1 января 2026 года иностранное участие в совокупном уставном капитале страховщиков составляло 3,2%.

В частности, на российском рынке работают «ДжиАйСи Перестрахование» (дочерняя компания индийской General Insurance Corporation of India) и «Миран» (принадлежит МБ-банку, входящему в группу Bank Melli Iran). «Законодательная квота иностранного капитала в российских страховых организациях составляет 50%, и сейчас запас по квоте большой»,— указывает господин Поджаров.

По оценке экспертов, приобретение полноценной страховой компании может занять примерно год. Как поясняет партнер Б1 Татьяна Самсонова, приобретение компании с работающей инфраструктурой и клиентской базой выглядит логичным, так как «китайские страховщики смогут реализовывать комплементарный продукт без серьезных дополнительных вложений». В дополнение к этому китайские компании «могут перенести свои технологичные продукты, которые позволят снизить операционные издержки и предложить аудитории современные форматы страхования», считает директор департамента «Страхование» «Рексофт» Никита Евсеенко.

Вместе с тем, по словам экспертов, организовать сделку будет непросто. «С высокой вероятностью приобретение будет осуществляться не напрямую китайской страховой компанией, чтобы минимизировать санкционные и комплаенс-риски»,— считает руководитель международной практики юрфирмы «АНП "Зенит"» Александр Матвеев. Кроме того, по словам директора по правовым вопросам «Зетта Страхования» Екатерины Суворовой, сделка в любом случае потребует кропотливого структурирования и согласования с ФАС и ЦБ.

Юлия Пославская, Ян Назаренко