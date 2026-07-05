В Удмуртии подвели итог 35-м Республиканским летним сельским спортивным играм

В Удмуртии завершились 35-е Республиканские летние сельские спортивные игры, проходившие с 30 июня по 4 июля. В них приняло участие 1400 участников из 25 районов республики. Было разыграно 158 комплектов медалей в 19 видах состязаний, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Сегодня мы завершаем написание яркой страницы истории спорта Удмуртии, имя которой — 35-е Республиканские летние сельские спортивные игры. Эти дни запомнились честной эмоциональной борьбой, личными рекордами и, конечно же, торжественным открытием»,— сказал министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин. Церемония закрытия прошла на стадионе «Родник» в селе Шаркан.

Победителями в общекомандном зачете первой подгруппы стал Завьяловский район, второе и третье места забрали Увинский и Малопургинский районы. Во второй подгруппе на лидирующих местах оказались Шарканский, Кезский и Кизнерский районы соответственно. В третьей победил Селтинский район, второе и третье места заняли Юкаменский и Сюмсинский.

Состязания жителей Удмуртии проходили по различным спортивным дисциплинам. Среди основных — дартс, стрельба, волейбол, настольный теннис, легкоатлетическая эстафета, футбол в формате «7х7» и др.

Напомним, талисманом 35-х Республиканских летних сельских спортивных игр стала Белка, «символизирующая благополучие».