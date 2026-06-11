Талисманом Республиканских летних сельских спортивных игр в Удмуртии стала белка

«Символизирующая благополучие» Белка стала талисманом предстоящих 35-х Республиканских летних сельских спортивных игр в Удмуртии. Рыже-красный цвет означает «энергию движения, огонь и целеустремленность», сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Фоном для талисмана служит желто-зеленая цветовая гамма, обозначающая лето, солнце и зеленеющие поля, потому что Шаркан — это, в первую очередь, развитое сельское хозяйство. Кроме этого, желтый и зеленый — цвета флага района. Золотые нити, присутствующие на логотипе, олицетворяют сплетение людских судеб, общих побед, сплетающих единое полотно триумфа Удмуртии»,— говорится в сообщении.

Игры пройдут в Шарканском районе с 30 июня по 4 июля. На них жители республики будут соревноваться в различных дисциплинах, включая футбол в формате «7x7», настольный теннис, легкоатлетическая эстафета, волейбол, борьба и др. Напомним, зимние Игры прошли в конце февраля. В 14 дисциплинах соревновались более 900 участников со всех районов Удмуртии.