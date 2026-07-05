Татьяна Савинова опровергла сообщения о закрытии лицея при филиале СОМК в Ревде

Министерство здравоохранения Свердловской области не обсуждало возможное закрытие лицея при филиале Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК) в Ревде и не принимало по учреждению никаких решений, заявила заместитель губернатора — глава ведомства Татьяна Савинова. Она заверила, что узнала о якобы скором прекращении работы заведения из публикаций в СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Проведя служебное расследование о причинах появления этой информации, мне доложили, что вопрос перспектив развития лицея действительно поднимался и обсуждался — на уровне колледжа и администрации муниципалитета. Это был рабочий диалог о будущем лицея, а не решение о его закрытии»,— пояснила госпожа Савинова.

Замгубернатора подчеркнула, что учебный процесс в 2026-2027 годах «будет идти в штатном режиме». «Все ученики как учились, так и продолжат учиться. Никаких изменений в расписании, программе или составе их классов нет и не планируется. Если в будущем будут рассматриваться какие-либо организационные вопросы — они будут решаться открыто, с участием родителей, педагогов и, безусловно, в интересах детей»,— пообещала чиновник.

Ревдинский филиал СОМК ведет свою историю с 1937 года, когда была открыта школа медицинских сестер с двухгодичным сроком обучения. В 1954 году она получила статус медицинского училища. В 1995 году в Ревдинском медицинском училище впервые в России состоялся выпуск специалистов новой квалификации «лабораторный техник» со сроком обучения три года в рамках инновационной образовательной программы по специальности «лабораторная диагностика», в том же году заведение было реорганизовано в колледж. В 2007-м он был присоединен к Свердловскому областному медицинскому колледжу (СОМК). При нем функционирует лицей, реализующий общеобразовательные программы с углубленной подготовкой по естественнонаучным дисциплинам.

Ранее портал «Ревда-Инфо» сообщал, что родителям учеников якобы сообщили, что лицей будет закрыт. «Никаких разъяснений ни от руководства СОМК, ни от управления образования нет. Детям предложена школа №28, но нет гарантии, что классы сохранят: предлагают распределение по другим классам. И что будет с учителями, неизвестно. Мы все возмущены»,— цитирует одну из мам портал.

Василий Алексеев