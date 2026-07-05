Игирминский сосновый бор в Приангарье получил охранную зону

Охранную зону памятника природы регионального значения «Игирминский сосновый бор» установили в Иркутской области. Соответствующий указ подписал глава региона Игорь Кобзев.

«Создание охранной зоны необходимо для предотвращения негативного антропогенного воздействия на всю территорию памятника природы и защиты уникальных лесов»,— отметила министр природных ресурсов и экологии Приангарья Светлана Трофимова.

Игирминский сосновый бор расположен в Нижнеилимском районе. Территория памятника природы омывается с востока Игирминским заливом, а с запада — Усть-Илимским водохранилищем. Бор представляет собой уникальный ландшафтный объект — сосновые сухие южно-таежные леса на кварцевых песках.

Всего в Иркутской области — 49 охранных зон памятников природы регионального значения.

Как писал «Ъ-Сибирь», охранную зону памятника природы регионального значения «Ботовская пещера» — длиннейшая в России с суммарной протяженностью ходов 70,4 тыс. м — установили в Иркутской области.

Михаил Кичанов