Трамп призвал Путина скорее завершить бои на Украине ради сотрудничества с США
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил продолжение контактов между двумя странами, в том числе по военно-политической и экономической тематике. Подробностями их беседы поделился помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт»,— рассказал господин Ушаков журналистам.
В беседе, добавил Юрий Ушаков, «отмечена символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию». «Это конкретный пример, подтверждающий, что две державы заинтересованы в том, чтобы совместно плотно работать, причем в самых различных областях»,— сказал помощник президента.
Также в разговоре президенты обсудили урегулирование российско-украинского конфликта. По словам господина Ушакова, президент США подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий. Владимир Путин же рассказал ему о недавних успехах ВС РФ на поле боя.
Телефонный разговор между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в котором обсуждались вопросы урегулирования украинского конфликта, является частью серии их контактов. Лидеры уже неоднократно проводили телефонные беседы и встречи, в ходе которых регулярно затрагивалась тема российско-украинского конфликта, а также вопросы двусторонних российско-американских отношений, включая экономическое сотрудничество. Эти контакты характеризуются как откровенные и направленные на поиск путей к долгосрочному мирному урегулированию конфликта.
Трамп неоднократно выражал желание посредничать в разрешении конфликта и обещал завершить его в кратчайшие сроки, в том числе до своей возможной инаугурации. Владимир Путин, в свою очередь, оценивал стремление Трампа к урегулированию как искреннее, но отмечал, что конфликт является сложным и требует тщательного обсуждения. В американском Госдепартаменте рассматривают предстоящие встречи как важную возможность для сотрудничества Москвы и Вашингтона в продвижении устойчивого решения российско-украинской войны в соответствии с видением Трампа.
Ранее Дональд Трамп предлагал Владимиру Путину объявить перемирие на Украине, однако российский лидер настаивает на разрешении конфликта на постоянной основе, чтобы избежать возобновления боевых действий. Москва также анонсировала возможную вторую встречу лидеров на территории России после их саммита на Аляске, где обсуждались варианты урегулирования украинского кризиса.