На 13 участках удмуртских дорог появятся линии наружного освещения в 2026 году

Линии наружного освещения обустроят на 13 участках дорог Удмуртии в 2026 году. В частности, монтажные работы уже были завершены на трассах Ижевск—Ува, где в районе деревни Подшивалово было установлено около 20 уличных светильников. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорога Ижевск—Ува

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Дорога Ижевск—Ува

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Все линии освещения — это современные объекты, оборудованные светодиодными светильниками, щитом автоматического управления наружным освещением, что обеспечивает дистанционное управление, мониторинг и контроль работы осветительных сетей. На опорах установлены дорожные знаки, которые повышают видимость в темное время суток и повышают безопасность дорожного движения»,— отметил ведущий инженер отдела фотофиксации нарушений ПДД Управтодора Удмуртии Федор Новиков.

На следующей неделе завершат строительство новых линий освещения в Глазовском районе — на трассе Глазов—Яр—Пудем. Также планируется обустройство уличных светильников на дорогах Воткинск—Кельчино, Глазов—Карсовай, Ува—Сюмси, поселок Машиностроителей—деревня Ленино и на объездной Глазова.

Кроме того, в апреле были завершены работы на трассе Сарапул—Воткинск. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Геннадия Таранова, это был самый протяженный объект — 72 металлические опоры на участке в 2,5 км близ деревни Дулесово.

Напомним, на ремонт дорог Удмуртии в 2026 году направлено более 20 млрд руб. Планируется привести в нормативное состояние 300 км автомобильных трасс.

Владислав Галичанин