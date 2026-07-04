Трамп показал себя отлитым в золоте в компании великих президентов США
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео с золотой скульптурой, изображающей его в компании четырех выдающихся президентов США. Отлитый в золоте бюст господина Трампа добавили к барельефу с изображением Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.
Барельеф «Святыня демократии» (Shrine of Democracy) высотой 18,6 м высечен на горе Рашмор в горном массиве Блэк-Хилс в Южной Дакоте. Проект реализовывали в 1927 — 1941 годах. С 1939 года монумент имеет статус национального мемориала.
«Я буду считаться величайшим президентом еще многие-многие годы», — произносит за кадром голос, похожий на голос господина Трампа.
Неясно, идет ли речь о фактическом создании скульптуры или созданный с помощью ИИ ролик носит исключительно развлекательный характер. Однако видеоматериал снабжен подписью британского художника и скульптора Иэна Александра — ранее он представил дизайн купюры в $250 с изображением Дональда Трампа.
Сегодня американский президент выступил у горы Рашмор в штате Южная Дакота в честь 250-летия независимости США. В своей речи он пообещал «сделать Америку больше, лучше, сильнее, чем когда-либо». Вчера в честь юбилея Антверпенский алмазный центр подарил Дональду Трампу перстень с 321 бриллиантом. По оценке AP, стоимость подарка может составлять от $25 тыс. до $35 тыс.
Идея размещения изображения Дональда Трампа на горе Рашмор обсуждается не впервые; ранее конгрессмены также предлагали выбить его портрет рядом с изображениями четырех американских президентов. Также в прошлом году конгрессмен-республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон предложил выпустить купюру номиналом $250 с портретом Дональда Трампа, объясняя это тем, что «самая ценная купюра — самому ценному президенту».
В целом, Дональд Трамп активно использует различные формы самопрезентации и монументализации своей личности. Например, в одном из своих гольф-клубов он установил двухметровый памятник под названием «Монумент непокорности», изображающий его с поднятой рукой и сжатым кулаком. В рамках программы America250, приуроченной к 250-летию независимости США, изображение Трампа уже планируют разместить на пропусках в национальные парки и памятных монетах, а также его подпись появится на новых банкнотах. Помимо этого, Госдепартамент США должен выпустить ограниченную серию паспортов с его изображением на внутренней стороне обложки.