Антверпенский алмазный центр подарил Дональду Трампу перстень с 321 бриллиантом
Антверпенский всемирный алмазный центр, который официально представляет и координирует весь алмазный сектор Бельгии, передал Дональду Трампу золотой перстень в честь 250-летия независимости США. Как сообщает AP со ссылкой на мнение двух независимых ювелиров, стоимость перстня может составлять от $25 тыс. до $35 тыс.
Перстень, который назвали «Freedom 250», изготовлен антверпенским ювелиром Давидом Готлибом из золота 18 карат. Изделие украшено 321 бриллиантом, 56 сапфирами, 13 изумрудами и 6 рубинами. Из драгоценных камней на перстне выложен орел, который держит щит и оливковую ветвь, цифры «250» и фраза «250 лет США». Внутри на перстне выгравирована надпись: «Изготовлено в Антверпене для Дональда Джона Трампа».
Антверпенский алмазный центр передал перстень послу США в Бельгии Биллу Уайту, чтобы тот вручил его президенту Трампу. «Пусть это кольцо послужит долговечным напоминанием о том, что настоящее партнерство, подобно изысканным природным алмазам, формируется под давлением, выдерживает испытание временем и сверкает тем ярче, чем больше в нем доверия»,— заявил по этому поводу глава AWDC Исидор Мёрсель. Дональд Трамп, по данным AP, пока еще не получил этот подарок. В своем видеосообщении он выразил «особую благодарность» своим друзьями из Антверпена за великолепное кольцо.
Как отмечает AP, AWDC есть за что быть благодарным Дональду Трампу. В 2025 году администрация США ввела высокие пошлины, в том числе на импорт алмазов, что очень ударило по бельгийским производителям. Но предпринятые ADWC «усилия» в этом направлении помогли снять пошлины на поставки из Антверпена, объем которых превышает $2 млрд в год.
Дональд Трамп известен своей любовью к драгоценным металлам и дорогим подаркам. В его личной коллекции есть золотые часы Rolex Day-Date и Patek Philippe Golden Ellipse. Сам Трамп утверждает, что в декоре Овального кабинета используются 24-каратное золото. Он также выступает за возведение в Вашингтоне крупнейшей в мире триумфальной арки, которая превзойдет по высоте парижскую.
За время своего президентства и избирательной кампании Дональд Трамп получал множество подарков от иностранных лидеров и организаций. Например, Александр Лукашенко подарил ему икону святителя Николая Чудотворца, а также запонки с изображением Белого дома. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вручил ему пейджер в память об операции против «Хезболлы» (один из них был золотой), а Криштиану Роналду — футболку. От президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена Трамп получил символический золотой ключ от Белого дома и копию «Золотой короны из Чхонмачона». Также известно о подарке от Владимира Путина — «абсолютно личном» портрете.
Закон США об иностранных подарках и украшениях запрещает президентам и федеральным чиновникам присваивать иностранные подарки дороже $415, обязывая передавать их государству или выкупать по рыночной цене. Ранее Трампа обвиняли в сокрытии более сотни подарков на общую сумму около $291 тыс. Он также столкнулся с критикой из-за планов принять от Катара самолёт стоимостью $400 млн в качестве подарка, хотя его юристы, как сообщается, нашли способ обойти юридические сложности, связанные с такими дорогими презентами.