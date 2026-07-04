В Калининграде после вмешательства Путина частично возобновили продажу бензина

На 11 АЗС сети «Балтнефть» в Калининграде и области частично возобновят розничную продажу бензина и дизельного топлива. Решение о продажах на других АЗС будут принимать по мере поступления топлива в регион, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Проанализировали ... графики дополнительных поставок на июль с учетом поручения президента. Принял решение о поэтапном возобновлении розничной продажи», — рассказал глава региона после совещания о ситуации на топливном рынке.

По его словам, чиновники отобрали крупные АЗС «Балтнефти» «с большим количеством колонок», на которых будут отпускать по 30 л бензина АИ-92 и не более 60 л дизтоплива. Список станций губернатор опубликовал в Telegram.

«Вижу, что на заправках происходят и конфликтные ситуации, прошу всех помнить о взаимном уважении», — призвал господин Беспрозванных. «Благодарим президента за поддержку Калининградской области!» — подытожил чиновник.

2 июля Владимир Путин провел встречу с калининградским губернатором, в ходе которой господин Беспрозванных попросил о приоритетной поставке в регион дополнительных объемов топлива. Президент просьбу поддержал. «Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии, — пояснял впоследствии пресс-секретарь Дмитрий Песков. — С учетом недружественного окружения это требует от федерального центра особой заботы».