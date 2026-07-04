В Калининграде после вмешательства Путина частично возобновили продажу бензина
На 11 АЗС сети «Балтнефть» в Калининграде и области частично возобновят розничную продажу бензина и дизельного топлива. Решение о продажах на других АЗС будут принимать по мере поступления топлива в регион, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
«Проанализировали ... графики дополнительных поставок на июль с учетом поручения президента. Принял решение о поэтапном возобновлении розничной продажи», — рассказал глава региона после совещания о ситуации на топливном рынке.
По его словам, чиновники отобрали крупные АЗС «Балтнефти» «с большим количеством колонок», на которых будут отпускать по 30 л бензина АИ-92 и не более 60 л дизтоплива. Список станций губернатор опубликовал в Telegram.
«Вижу, что на заправках происходят и конфликтные ситуации, прошу всех помнить о взаимном уважении», — призвал господин Беспрозванных. «Благодарим президента за поддержку Калининградской области!» — подытожил чиновник.
2 июля Владимир Путин провел встречу с калининградским губернатором, в ходе которой господин Беспрозванных попросил о приоритетной поставке в регион дополнительных объемов топлива. Президент просьбу поддержал. «Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии, — пояснял впоследствии пресс-секретарь Дмитрий Песков. — С учетом недружественного окружения это требует от федерального центра особой заботы».
Проблемы с поставками топлива в различные регионы России, включая Крым, Калининградскую область и Дальний Восток, являются не единичным случаем, а частью общей ситуации, которую Правительство активно пытается регулировать. В предыдущие периоды также возникали транспортно-логистические трудности на топливном рынке, на что вице-премьер Александр Новак заявлял, что Правительство прикладывает все усилия для стабилизации ситуации, используя методы регулирования и перенаправления потоков топлива. В октябре 2025 года Александр Новак отмечал, что ситуация с топливом остается стабильной, и Правительство корректирует все возникающие логистические проблемы. Это указывает на системный характер проблем с логистикой и оперативное вмешательство властей для их решения.
Ранее дефицит бензина и дизельного топлива уже приводил к введению временных ограничений на продажу на АЗС в разных регионах, включая Воронежскую, Омскую, Пензенскую, Вологодскую, Тюменскую, Белгородскую, Курскую, Кемеровскую, Новосибирскую и Курганскую области, а также Республику Адыгея. Эти ограничения могли включать лимиты на объем заправляемого топлива (например, 30–40 литров бензина на автомобиль) и запрет на заправку в канистры. Федеральные власти, включая ФАС, также контролировали цены на АЗС с целью предотвращения необоснованного роста стоимости. В ряде регионов, как, например, в Курской области, губернаторы призывали жителей не создавать искусственный ажиотаж.