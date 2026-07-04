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Беларусь поставит в Челябинск 12 вагонов для метротрама

Республика Беларусь в рамках контракта поставит в Челябинскую область 12 трехсекционных низкопольных трамваев, которые будут использоваться на линии метротрамвая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности соседнего государства.

Реализацию соглашения обсудил первый заместитель министра промышленности республики Виктор Щетько во время рабочей встречи с министром транспорта Челябинской области Андреем Ксензовым. Первый вагон поступит в региональный центр уже в этом сентябре. На данный момент стороны прорабатывают возможность поставок дополнительных трамваев в следующем году.

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