Госдума продлила эксперимент по сдаче двух ОГЭ на 2026 год

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о продлении эксперимента по упрощенной сдаче ОГЭ на 2026 год. Согласно документу, в следующем году в пилоте примут участие 12 регионов.

Эксперимент по упрощенной сдаче экзамена запустили в 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Поступающим после девятого класса в учреждения среднего профессионального образования (СПО) разрешили сдавать два экзамена (русский и математика) вместо четырех.

8 ноября правительство внесло на рассмотрение продление инициативы на следующий учебный год. Документ расширил перечень регионов-участников пилота на Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области. В таком виде проект одобрили в первом чтении. Ко второму чтению Минпросвещения выступило с инициативой добавить еще четыре региона — Камчатский край, Мурманскую и Смоленскую области, а также ХМАО.

Полина Мотызлевская