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Нападающий «Акрона» Беншимол в составе сборной Кабо-Верде покинул ЧМ-2026

Нападающий тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол в составе сборной Кабо-Верде завершил выступление на чемпионате мира по футболу. Национальная команда африканского государства а 1/16 финала ЧМ-2026 уступила Аргентине.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу южноамериканской команды. Жилсон Беншимол вышел на замену в дополнительное время.

Сборная Кабо-Верде впервые выступила на чемпионате мира по футболу.