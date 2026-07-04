Нападающий «Акрона» Беншимол в составе сборной Кабо-Верде покинул ЧМ-2026
Нападающий тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол в составе сборной Кабо-Верде завершил выступление на чемпионате мира по футболу. Национальная команда африканского государства а 1/16 финала ЧМ-2026 уступила Аргентине.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу южноамериканской команды. Жилсон Беншимол вышел на замену в дополнительное время.
Сборная Кабо-Верде впервые выступила на чемпионате мира по футболу.