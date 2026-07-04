Беглов заявил о масштабной атаке БПЛА на Петербург

Составлено ИИ-Ассистентъ

Сегодняшняя масштабная атака на Санкт-Петербург не является единичным случаем. Город и Ленинградская область ранее уже подвергались атакам беспилотников, что приводило к приостановке работы аэропорта Пулково, задержкам рейсов, сбоям в работе мобильного интернета и введению режима повышенной готовности. Например, 3 и 6 июня 2026 года Санкт-Петербург подвергался атакам БПЛА, в результате которых были пострадавшие и повреждена инфраструктура, в том числе в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Эти инциденты происходили на фоне Петербургского международного экономического форума.

Помимо атак, приводивших к пострадавшим и разрушениям, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области неоднократно объявляли угрозу БПЛА, что также вызывало временные ограничения в работе аэропорта Пулково и замедление мобильного интернета. Так, в августе 2025 года сообщалось об атаке беспилотников в Ленобласти, которая задержала 11 рейсов из Пулково. В июле 2025 года в Пулково задержали более 40 рейсов, а в декабре 2025 года введены ограничения в связи с угрозой БПЛА.

Самая первая известная атака БПЛА на Санкт-Петербург с начала специальной военной операции произошла в ночь на 18 января 2024 года, когда силы ПВО перехватили беспилотник самолетного типа над Ленинградской областью, а его обломки нашли на территории Петербургского нефтяного терминала. До марта 2024 года Пулково на фоне подобных ЧП работал штатно. В феврале 2023 года Пулково уже закрывали из-за «неопознанных летающих объектов», однако позже этот эпизод был назван учениями. В Санкт-Петербурге также с мая 2023 года действует полный запрет на использование беспилотников для гражданских лиц.