Над Удмуртией ночью сбили ракету

Ночью над Удмуртией сбили ракету, летевшую на одно из предприятий региона, сообщил в Мах глава республики Александр Бречалов. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Сегодня силами противовоздушной обороны отражена очередная атака со стороны киевского режима. В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий республики. На месте работают оперативные службы. Всю дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления»,— сказал господин Бречалов.

Напомним, около 4:00 сегодня в Удмуртии был введен режим «Опасное небо», продержавшийся до 5:30. В районах республики звучали сирены.