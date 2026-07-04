В Удмуртии после введения сигнала «Опасное небо» звучат сирены

В Удмуртии в 4:24 в связи с режимом «Опасное небо» — ракетная опасность — звучат сирены. Их включили Во многих районах республики, в том числе в городах — Воткинск, Ижевск, Сарапул, Глазов и Можга, сообщил в Мах глава Удмуртии Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сирены звучат в Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Вавожском, Кизнерском, Граховском, Можгинском, Алнашском, Киясовском, Сарапульском, Камбарском, Каракулинском районах. Также они включены в Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Малопургинском, Воткинском, Шарканском, Ярский, Глазовском, Юкаменском, Красногорском, Игринском, Балезинском, Кезском и Дебесском районах республики.

UPD: Кроме того, в Ижевске остановлено движение общественного транспорта, сообщает администрация города. Также сняты ограничения с аэропорта Ижевска, а движение транспорта в Ижевске восстановлено.

Напомним, режим ввели в 3:37 часов утра, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ижевска.