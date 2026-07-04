Президент Литвы предупредил о риске раскола НАТО из-за расходов на оборону
Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что НАТО может расколоться, если некоторые государства-члены не смогут достичь увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Президент Литвы Гитанас Науседа
Фото: Nadja Wohlleben / Reuters
«Было бы крайне спорно и противоречиво, если бы одни страны пытались делать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, в то время как другие колебались бы, скажем, на уровне 2 или 2,5 процентов»,— заявил господин Науседа на пресс-конференции в Берлине (цитата по Politico). Такое разделение разобьет альянс на две или три части, «что не очень хорошо для духа коллективной обороны и нашей солидарности», считает господин Науседа.
На прошлогоднем саммите в Гааге союзники по НАТО, за исключением Испании, согласились довести расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Балтийские страны — Латвия, Литва и Эстония — входят в число лидеров в Европе по расходам на оборону относительно объема их экономики, отмечает Politico.
Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая за увеличение расходов на оборону, поддерживает давнюю дискуссию внутри НАТО о справедливом распределении финансового бремени. Еще в 2014 году страны-члены НАТО договорились довести расходы на оборону до 2% ВВП в течение десяти лет. Однако к концу 2024 года этой цели достигли только 23 из 32 государств. Предложение о повышении целевого показателя до 5% ВВП было озвучено государственным секретарем США Марко Рубио, а также поддерживалось бывшим президентом США Дональдом Трампом, который во время своего первого президентского срока активно критиковал европейских союзников за недостаточные вложения в оборону альянса.
Балтийские страны, включая Литву, Латвию и Эстонию, выделяют на оборону более 3% ВВП, что является одним из самых высоких показателей в НАТО. Например, Латвия в 2024 году выделила 3,15% ВВП. Финляндия, президент которой Александр Стубб также выступает за возвращение к уровню расходов на оборону времен холодной войны, также активно участвует в обсуждении увеличения оборонных трат. Эти страны, находящиеся на восточном фланге НАТО, призывают к усилению безопасности и наращиванию оборонного потенциала альянса, особенно на фоне изменившейся геополитической обстановки.