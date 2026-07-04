Над Ленинградской областью сбили два БПЛА

В небе над Ленинградской областью сбили два беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко. О пострадавших или разрушениях информации нет.

«Боевая работа продолжается»,— написал господин Дрозденко в Telegram.

Губернатор объявил об опасности налета беспилотников около 4:00 мск. Александр Дрозденко предупреждал, что из-за угрозы атаки в регионе могут замедлить мобильный интернет. В предыдущий раз о налете на Ленинградскую область сообщалось в ночь на 2 июля. Тогда обошлось без разрушений и жертв.