В Белгородской области ограничили продажу топлива на АЗС
Власти Белгородской области ввели временные ограничения на продажу бензина. Покупатели смогут приобрести не более 30 л бензина и 60 л дизельного топлива в одни руки. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram.
«Особое внимание уделяем приграничным муниципальным образованиям», — отметил господин Шуваев. Для жителей этих округов сохраняется возможность заливать топливо в сертифицированную тару. Власти региона также усиливают меры ответственности для операторов топливного рынка за нарушения постановлений.
«Бензин должен быть в наличии, и хватать его должно всем», — подчеркнул глава Белгородской области. Ограничения, по словам Александра Шуваева, обусловлены «локальными перебоями с отпуском отдельных марок топлива на отдельных АЗС». В целом ситуация остается стабильной и контролируемой, заверил губернатор.
Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. На данный момент ограничения затронули уже более 30 российских регионов. Сегодня дополнили меры поддержки из-за дефицита топлива ввели в Иркутской области.
Ограничения на продажу топлива в Белгородской области обусловлены локальными перебоями с поставками, однако сходные меры с конца мая 2026 года были введены более чем в 30 российских регионах, включая приграничные Брянскую и Курскую области, а также Крым, где ситуация с ограничением свободной продажи топлива стала наиболее строгой. Вице-премьер Александр Новак, несмотря на заявления о стабильности внутреннего рынка, признал, что ситуация с топливом непростая и рассматривается введение временного запрета на экспорт дизеля. Ранее Правительство России объявило о временном запрете на экспорт бензина до 31 августа, а еще раньше допускало введение полного запрета. На еженедельном заседании биржевого комитета ФАС в конце июня 2026 года рассматривался вопрос о полном запрете на экспорт бензина из РФ до конца октября 2025 года.
Введение подобных ограничений часто объясняется сезонным спросом, «оптимизацией логистических цепочек поставок» или «ажиотажным спросом», провоцируемым желанием запасти топливо впрок. Министерство экономического развития и промышленности региона сообщало, что на АЗС «Газпромнефти» временно не продают бензин АИ-95, а на других сетевых АЗС введены лимиты на отпуск топлива. Отмечается, что маржа на АЗС, с учетом эксплуатационных затрат, находится на отрицательном уровне, что может привести к повышению цен на бензин со стороны независимых АЗС.