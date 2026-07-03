На рэпера Птаху составили протокол о пропаганде наркотиков
В Никулинский районный суд Москвы поступил административный протокол в отношении рэпера Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха. Как следует из картотеки суда, его обвиняют в пропаганде наркотических средств в интернете (ч. 3 ст. 6.13 КоАП РФ).
Рэпер Птаха
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Рассмотрение материалов назначено на 16 июля. Рэперу по статье грозит штраф до 30 тыс. руб.
Птаха участвовал в группах «Отверженные», Centr, «Три кита», а также был сооснователем музыкального лейбла «ЦАО Records». Весной рэпер возглавил масонскую ложу в Москве. До мая 2027 года он был избран досточтимым мастером синей ложи «Святой Грааль».
В последние годы наблюдается рост количества привлечений рэперов к административной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, согласно статье 6.13 КоАП РФ. Так, в марте 2024 года Зюзинский суд Москвы оштрафовал Big Baby Tape на 50 тыс. за пропаганду наркотиков в интернете. В 2025 году Никулинский районный суд Москвы оштрафовал блогера Сергея Косенко на 50 тыс. по аналогичной статье. Также в 2025 году Дзержинский суд Волгограда оштрафовал рэпера Yanix на 10 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в нескольких треках, а Невский суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о запрете трех треков Kizaru.
Подобные дела часто инициируются после обращений главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Именно после ее жалобы Главное управление МВД по Санкт-Петербургу начало проверку в отношении Kizaru, а против Ганвеста было возбуждено административное дело о пропаганде наркотических веществ. В 2024 году рэпер Scally Milano получил предупреждение от Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга, после того как раскаялся в содеянном и пообещал отказаться от песен на тему употребления запрещенных веществ. Иногда, как в случае с музыкантом Петаром Мартичем, за пропаганду наркотиков может грозить не только штраф, но и административное выдворение за пределы Российской Федерации.
В мае 2023 года статс-секретарь—замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов заявлял, что рэп-исполнителям, которые допускают пропаганду наркотиков в своих треках, с 2024 года может грозить уголовная ответственность. Уголовная ответственность будет наступать, если гражданин привлекался к административной ответственности по соответствующей статье более двух раз. Однако власти не намерены «никого тысячами сажать» и сначала будут проводить профилактические беседы. Законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, был внесен правительством в Госдуму 30 марта 2023 года.