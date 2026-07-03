Бесперспективный рынок

Индекс Московской биржи закрылся в первую неделю июля на трехлетнем минимуме — 2242,84 пункта. Коррекция на рынке оказалась непродолжительной, и вновь настроения инвесторов определялись жесткими заявлениями регулятора, в очередной раз допустившего повышение ключевой ставки. Кроме того, снижение цен на российскую нефть, а также крепкий рубль оказывают негативное влияние на акции компаний нефтяного сектора, занимающего значительную долю в индексе. По оценкам экспертов, из-за слабой конъюнктуры к концу месяца индекс может уйти ниже уровня 2200 пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По итогам основной торговой сессии 3 июля индекс Московской биржи остановился отметки 2242,84 пунктов. Это не только на 0,6% ниже закрытия предыдущего дня и на 1,9% ниже закрытия недельной давности, ни минимальное значение на закрытие с февраля 2023 года. Таким образом, попытка не только сыграть на повышение в начале недели, но и закрепится на достигнутых значениях не удалась.

Инвесторы вновь отыгрывали жесткие заявления регулятора по денежно-кредитной политике, высказанные Финансовом конгрессе (проходил с 1 по 3 июля).

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не только указала, что «снижение ключевой ставки на 0,25 п.п. в июне не означает, что ЦБ продолжит и дальше снижать ставку такими шагами», но и заявила, что регулятор может пойти на повышение ставки.

Ситуацию подогрело и резюме обсуждения последнего решения ЦБ, где было отмечено, что для стабилизации инфляции «может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе».

Причем в середине торговой сессии в пятницу индекс IMOEX вновь приблизился к уровню в 2200 пунктов, а по котировкам ряда голубых фишек – к обновлению многомесячных и многолетних минимумов. Это привело к локальной игре на повышение, прежде всего в акциях Сбербанка, ВТБ, «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпрома», «Татнефти». «Торговые роботы и алгоритмы часто настроены на срабатывание при определенных условиях, например, когда котировки снижаются до определенных уровней»,— отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Сильного роста котировок не произошло, к концу торговой сессии котировки акции большинства компаний оказались ниже закрытия предыдущего дня.

Акции ЛУКОЙЛа за три дня снизились на 7%, «Роснефти» — на 10%, и остаются вблизи минимума 2023 года. Стоимость акций «Газпрома», по-прежнему держатся вблизи 100 руб. — минимумов 2008 года. Как отмечает директор по инвестициям УК «Ренессанс Капитал» Илья Голубов, конъюнктура для нефтяных компаний на денный момент заметно хуже, чем в 2022-2024 годах. Это определяется не только низкой текущей ценой нефти, но и необходимостью внеплановых ремонтов. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть Brent находится вблизи $72 за баррель, т.е. на уровне значений конца февраля. Кроме того, значительно вырос дисконт по российской нефти. По данным агентства Argus, скидка по котировки нефти Urals к нефти Brent уже в июне превышала в среднем $24 за баррель. При этом курс доллара на российском рынке вновь пошел вниз. По данным ресурса «МФД Инфоцентр», по итогам недели он опустился ниже 77 руб./$, тогда как неделю назад приближался к 79 руб./$, а в начале апреля превышал 81 руб./$.

По оценке экспертов, к концу месяца индекс вряд ли удержится выше уровня 2200 пунктов. «Даже если стоимость нефти вырастит, выгода для российских производителей все равно будет меньше из-за крепкого рубля, а с учетом возможного роста ключевой ставки инвестиции в компании нефтяного сектора на данном этапе слишком рискованны», — констатирует господин Абелев.

Андрей Ковалев