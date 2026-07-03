У Александра Нерадько наступила посадочная полоса

Как стало известно “Ъ”, сообщником арестованного 3 июля бывшего главы Росавиации Александра Нерадько полиция считает экс-командующего ВВС и ПВО Военно-морского флота Юрия Антипова. Вменяемое им в вину мошенничество на 800 млн руб. связано со строительством ВПП в аэропорту Домодедово. Саму недостроенную полосу МВД приобщило к делу в качестве вещдока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемых в хищениях пока арестовали на месяц

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Обвиняемых в хищениях пока арестовали на месяц

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Рассмотрение ходатайств следствия об арестах Александра Нерадько и его бывшего заместителя Константина Махова, отвечавшего в ведомстве за модернизацию и обслуживание аэропортов, в Хорошевском райсуде Москвы прошло 3 июля в условиях повышенной секретности. В аккредитации фотожурналистам в нем отказали, а пишущих на заседания не пустили приставы, ссылаясь на распоряжение руководства суда. Тем не менее стало известно, что вначале судья заслушала ходатайство об избрании меры пресечения господину Нерадько, а затем его бывшему заместителю. Оба были заключены под стражу на один месяц семь дней — до 9 августа (до этой даты продлен срок следствия).

Во время разбирательства по ходатайству защиты суд допросил трех свидетелей, вызвавшихся дать характеристики одному из обвиняемых. На оглашение постановления журналистов не пустили. Вышедшие к прессе адвокаты были кратки. «Предъявленное обвинение является голословным и необоснованным. Полагаем, что в ходе предварительного следствия нам удастся это доказать»,— заявил “Ъ” один из защитников, Яхья Гаджиев. Он отметил, что его клиент вину не признает. А в ходе процесса защита «приобщала документы, обосновывающие возможность избрания любой альтернативной меры пресечения, не связанной с лишением свободы», включая залог и домашний арест, но суд в этом отказал. Другой адвокат, Дамир Ямбаев, заверил, что «защита, несомненно», обжалует принятое решение об аресте, так как считает его незаконным и необоснованным. Обстоятельства самого дела адвокаты не комментируют.

По данным источника “Ъ”, уголовное дело, фигурантами которого стали бывшие руководители Росавиации, расследуется с 11 августа 2015 года и связано с масштабными хищениями при строительстве третьей ВПП в аэропорту Домодедово.

В общей сложности из бюджета на это было выделено 35 млрд руб., но ВПП в строй не введена до сих пор.

Как рассказывал “Ъ”, его первым фигурантом стал арестованный в ноябре 2015 года Хорошевским судом руководитель компании «Строительное управление 1» (СУ №1) Сергей Солодовников. Именно с его фирмой в конце 2012 года подведомственное Росавиации ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово» заключило контракт на строительно-монтажные работы в столичном аэропорту. Договор предусматривал реконструкцию нескольких взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов. Возглавляемая Сергеем Солодовниковым компания, по данным следствия, выполнила лишь часть взятых на себя обязательств. При реконструкции первой ВПП не были выполнены работы почти на 440 млн руб.: к прожекторным мачтам не подключили электроснабжение, не было запущено в эксплуатацию светосигнальное оборудование и т. п.

Возникли проблемы и с реконструкцией второй ВПП. Ее СУ №1 начало проводить в 2014 году, а завершить должно было в 2016 году. Однако летом того же года стало известно, что сдача объекта стоимостью почти 13 млрд руб. задерживается примерно на полгода. Тем не менее в июле 2014 года СУ №1 получило от Росавиации еще один контракт — на строительство третьей ВПП. Вскоре после этого и было возбуждено уголовное дело. Как установило следствие, в период с 11 июля 2014 года по 7 августа 2015 года часть аванса в размере 3,5 млрд руб., выделенного СУ №1 на строительство третьей ВПП, была направлена на погашение кредитов самой компании, а вторая оказалась на счетах фирм-однодневок, якобы подконтрольных Сергею Солодовникову. Проведенные проверки показали, что выполненные работы в аэропорту Домодедово не соответствуют тем, что отражены в актах приемки. На самом деле к обозначенному в контракте сроку СУ №1 выполнило лишь 10% работ. При этом Сергей Солодовников объяснял это недостатком финансирования.

15 декабря 2015 года следственный департамент МВД забрал дело из транспортной полиции и прекратил его, а самого господина Солодовникова освободил. Возобновлено расследование было 9 февраля 2024 года по итогам целого ряда экспертиз, связанных с качеством третьей ВПП. Исследования показали, что объект к использованию непригоден. По данным “Ъ”, ВПП по делу признана вещдоком и на нее наложен арест. А одним из первых в рамках возобновленного расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве в СИЗО оказался опять Сергей Солодовников, чью компанию 23 ноября 2018 года Арбитражный суд Московской области признал банкротом. Вслед за ним различные меры пресечения были избраны еще десяткам фигурантов, которые имели отношение к исполнению контракта. Среди таковых оказался, например, арестованный Хорошевским судом 28 ноября 2025 года бывший начальник группы реализации проектов аэропорта Домодедово Александр Краев, в обязанности которого, по некоторым данным, входил надзор за строительством ВПП. В тот же день вместе с ним в СИЗО был отправлен и бывший начальник ВВС и ПВО Военно-морского флота России генерал-лейтенант Юрий Антипов, который в инкриминируемый период возглавлял ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово». 29 мая 2026 года 73-летнему господину Антипову, который на момент ареста работал ведущим инспектором Раменского райвоенкомата, меру пресечения изменили на домашний арест. Многие фигуранты расследования активно сотрудничают со следствием и дают показания.

Олег Рубникович, Мария Локотецкая, Николай Сергеев, Айгуль Абдуллина