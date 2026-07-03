Свердловскую область на четыре дня накроет смог. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, с 20:00 4 июля до 20:00 7 июля на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этот период выбросы от промышленных предприятий и транспорта будут накапливаться у земли, формируя смог.

Ранее сообщалось, что на выходных и в начале следующей недели в Свердловскую область вернется жара с температурами, близкими к +30°.

Полина Бабинцева