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Свердловскую область на четыре дня накроет смог

Свердловскую область на четыре дня накроет смог. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, с 20:00 4 июля до 20:00 7 июля на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этот период выбросы от промышленных предприятий и транспорта будут накапливаться у земли, формируя смог.

Ранее сообщалось, что на выходных и в начале следующей недели в Свердловскую область вернется жара с температурами, близкими к +30°.

Полина Бабинцева

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