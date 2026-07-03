Жара под +30° вернется на Средний Урал в выходные

На выходных и в начале следующей недели в Свердловскую область вернется жара с температурами, близкими к +30°, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Вероятность дождей сохранится — в основном они будут небольшими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В пятницу дожди продолжат идти преимущественно в восточных и центральных районах из-за циклона, который будет двигаться на север через Зауралье. В выходные антициклон со стороны Поволжья сместится в район Казахстана, благодаря чему 5-6 июля на Средний Урал поступит порция тропического воздуха.

В Екатеринбурге днем пятницы установятся температуры +21°..+23°, будет переменная облачность, дождь — от небольшого до умеренного, с вероятностью грозы 5%, ветер северный, северо-западный, 2-7 м/с. В субботу ночью +16°, днем +27°, в воскресенье — ночью +17°, днем +28°. На следующей неделе сохранятся высокие температуры, но вернутся дожди.

Ирина Пичурина