Суд обязал «Саратовоблжилстрой» восстановить бордюр у дома в Заводском районе

Арбитражный суд Саратовской области частично удовлетворил иск МКУ «Капитальное строительство» к АО «Саратовоблжилстрой» по гарантийным обязательствам на многоквартирный дом в Заводском районе Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Общественное мнение Фото: Общественное мнение

Контракт на строительство дома по ул. Ладожской был заключен в марте 2021 года на сумму 126,5 млн руб. Объект ввели в эксплуатацию в декабре 2021 года, гарантийный срок составляет пять лет. В апреле и мае 2025 года заказчик выявил недостатки и направил подрядчику претензию, однако добровольно проблемы устранены не были.

Для установления причин дефектов суд назначил строительно-техническую экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что восемь из одиннадцати выявленных дефектов возникли из-за нарушения технологии строительства, недочеты носили скрытый характер и проявились в период эксплуатации. Общая стоимость устранения всех недостатков была оценена в 891,8 тыс. руб.

Во время разбирательства подрядчик представил акт осмотра, подтверждающий, что большинство недостатков он уже устранил. Неиспорченным осталось лишь разрушение бордюрного камня по периметру придомовой территории протяженностью 101 п.м. Суд обязал компанию восстановить именно этот участок в течение месяца с момента вступления решения в силу, стоимость работ по смете составила 486,8 тыс. руб.

Дополнительно суд взыскал с подрядчика штраф за неисполнение гарантийных обязательств. Истец требовал 632,5 тыс. руб., однако суд снизил эту сумму до 100 тыс. руб.

Решение суда первой инстанции обжаловано представителями Капстроительства. Апелляционная жалоба пока оставлена без движения, заявителю предложено до 22 июля устранить допущенные нарушения.

Ранее стало известно, что дело гендиректора «Саратовоблжилстроя», экс-депутата от ЕР Леонида Писного готовится к передаче в суд. Ему инкриминируют сокрытие денег организации в крупном размере, за счет которых должно производиться взыскания недоимки по налогам и сборам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Пока дело находится у прокуратуры.

Нина Шевченко