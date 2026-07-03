Лето разогрело авторынок

Рынок новых легковых автомобилей продолжает восстанавливаться: в июне продажи выросли на 29% год к году, по итогам полугодия — почти на 15%. Дилеры и эксперты оценивают дальнейшие перспективы роста спроса с осторожностью: сдерживающим фактором покупки машины может выступить ситуация с топливом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в РФ в первом полугодии выросли на 14,8%, до 608,62 тыс. штук, подсчитал «Автостат», исходя из данных АО ППК и с учетом собственной сегментации. Рынок демонстрирует планомерное восстановление: реализуется значительный накопленный спрос. Он продолжает сдерживаться высокими кредитными ставками и ценами на машины, отмечают опрошенные “Ъ” участники отрасли.

Положительный результат — во многом эффект низкой базы аналогичного периода прошлого года (в результате ажиотажных продаж в конце 2024 года в связи с планируемым повышением утильсбора), считает гендиректор автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов. «Многие клиенты, почти дозревшие до покупки, реализовали свое желание раньше срока, оголив следующий отчетный период,— отмечает он.— Так что результаты продаж последних шести месяцев всего лишь показывают, как долго по рынку идет искусственно созданная волна».

Лидерство на российском авторынке по итогам января—июня, согласно «Автостату», сохраняет Lada, хотя продажи бренда снизились на 2,2% — до 152,1 тыс. штук. На втором месте — Haval, увеличивший реализацию на 31,6%, до 84,1 тыс. штук. Топ-3 замыкает Tenet с результатом 64 тыс. штук. Следом идут Geely и Belgee, продажи которых выросли на 3,7%, до 36,9 тыс. штук, и на 61,6%, до 28,8 тыс. штук, соответственно. Самые продаваемые модели по итогам первого полугодия — Lada Granta, Tenet T7 и Haval Jolion.

В июне, следует из данных «Автостата», продажи новых легковых машин резко выросли на 29% год к году, до 116,28 тыс. По оценке ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), это позитивный сигнал для рынка. На цифрах, конечно, сказывается низкая база прошлого года, подтверждают там, но спрос активно подогревается скидками и специальными условиями со стороны дилеров и импортеров. Первое место по продажам в июне занимает бренд Lada (плюс 16,2%, до 28,1 тыс. штук). На втором — Haval (плюс 76,1%, до 16,2 тыс. штук). Топ-3 замыкает — марка Tenet (12,6 тыс. штук). Далее идут Geely (плюс 22,6%, до 7,6 тыс. штук) и Changan (минус 13%, до 5,6 тыс. штук).

В лидерах модельного рейтинга июня — Lada Granta, Haval Jolion и Tenet T7.

Дальнейшему росту спроса на авторынке может помешать ситуация с топливом, считает директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

«Если перебои будут сохраняться или расширяться,— предупреждает он,— это может стать заметным стоп-фактором для части покупателей, особенно в регионах с высокой зависимостью от личного автомобиля».

Господин Чистов добавляет, что россияне «становятся аккуратнее в тратах». В этом свете машины с пробегом выглядят привлекательнее новых, что может перетянуть часть спроса во вторичный сегмент.

Предпосылки к увеличению продаж новых машин в стране также есть: в первую очередь это «огромный отложенный спрос», который подтверждает растущий средний возраст автопарка страны, считает Юрий Чистов. «Вряд ли можно предположить, что люди не меняют машины исключительно потому, что таких моделей, как раньше, больше не делают»,— отмечает он.

В РОАД благодаря хорошим показателям продаж по итогам полугодия не исключают пересмотра прогноза для авторынка на 2026 год в лучшую сторону (сейчас предполагается рост на 5%). Но многое, уточняют в ассоциации, будет зависеть от ставок, кредитных программ, цен, курса валют и общей уверенности покупателей. Июль, по мнению партнера SBS Consulting Дмитрия Бабанского, обычно активнее июня, поэтому вероятен небольшой рост продаж месяц к месяцу. Господин Иванов ожидает, что объем реализации в июле составит 110–115 тыс. машин.

Наталия Мирошниченко