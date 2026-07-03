Более 7 тыс. заявлений подали абитуриенты в свердловские колледжи

В учреждения среднего профессионального образования Свердловской области с начала приемной кампании подано более 7 тыс. заявлений, сообщили в департаменте информационной политики региона.

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Наибольшее число заявлений поступило в Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства, Екатеринбургский экономико-технологический колледж и Екатеринбургский торгово-экономический техникум. Среди популярных направлений — «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Архитектура» и «Юриспруденция», а также специальности в сфере машиностроения, металлургии, IT, педагогики, медицины и энергетики.

В 2026 году на бюджетные места в колледжах региона смогут поступить более 27 тыс. человек. Количество мест увеличено на 245 по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в этом году впервые предусмотрено 25 бюджетных мест по направлению «Ядерная энергетика и технологии».

Прием документов на очную форму обучения продлится до 15 августа.

Полина Бабинцева