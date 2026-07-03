В Чувашии введут выплаты на капремонт жилья, пострадавшего при атаках БПЛА

В Чувашии введут выплаты для собственников жилья, поврежденного в результате атак беспилотников. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

Выплата на капитальный ремонт составит 9 тыс. руб. за каждый квадратный метр жилого помещения. Прием заявлений начнется с 6 июля в управе по Ленинскому району Чебоксар, а с 9 июля — в многофункциональных центрах. Средства будут выделены из резервного фонда Кабинета министров республики.

10 июня Чебоксары подверглись ракетной атаке, в результате которой пострадали три человека.