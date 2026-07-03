FIDE отстранила российского гроссмейстера Крамника за нарушение кодекса этики

Международная шахматная федерация (FIDE) на один год отстранила российского гроссмейстера Владимира Крамника от соревнований. 14-й чемпион мира дисквалифицирован за многочисленные нарушения этического кодекса организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Крамник

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Владимир Крамник

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Комиссия по этике и дисциплинарным вопросам (EDC) FIDE провела расследование по двум жалобам, поданным против Владимира Крамника. Первая связана с его заявлениями в адрес чешского шахматиста Давида Навары. Последний впал в депрессию и задумывался о суициде из-за обвинений российского гроссмейстера в читерстве на платформе Chess.com.

Вторая жалоба связана с обвинениями Владимира Крамника в отношении американца Даниэля Народицкого. В октябре 2025 года гроссмейстер из США умер в 29 лет. Россиянин также обвинял его в читерстве. Сам Народицкий за несколько дней до смерти рассказал в стриме на Twitch, что плохо себя чувствует из-за заявлений Крамника, нанесших ущерб его репутации. Пользователи соцсетей обвинили 14-го чемпиона мира в психологическом давлении, которое могло привести к смерти американского шахматиста.

EDC FIDE сочла, что поведение Владимира Крамника нарушает положения кодекса, «касающиеся права на достоинство и уважительное обращение». В качестве дополнительной санкции ему присудили 12 месяцев неоплачиваемой работы на благо шахматного сообщества. Отмечается, что в течение 21 дня российский гроссмейстер может обжаловать решение.

Таисия Орлова