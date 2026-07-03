FIDE отстранила российского гроссмейстера Крамника за нарушение кодекса этики
Международная шахматная федерация (FIDE) на один год отстранила российского гроссмейстера Владимира Крамника от соревнований. 14-й чемпион мира дисквалифицирован за многочисленные нарушения этического кодекса организации.
Владимир Крамник
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Комиссия по этике и дисциплинарным вопросам (EDC) FIDE провела расследование по двум жалобам, поданным против Владимира Крамника. Первая связана с его заявлениями в адрес чешского шахматиста Давида Навары. Последний впал в депрессию и задумывался о суициде из-за обвинений российского гроссмейстера в читерстве на платформе Chess.com.
Вторая жалоба связана с обвинениями Владимира Крамника в отношении американца Даниэля Народицкого. В октябре 2025 года гроссмейстер из США умер в 29 лет. Россиянин также обвинял его в читерстве. Сам Народицкий за несколько дней до смерти рассказал в стриме на Twitch, что плохо себя чувствует из-за заявлений Крамника, нанесших ущерб его репутации. Пользователи соцсетей обвинили 14-го чемпиона мира в психологическом давлении, которое могло привести к смерти американского шахматиста.
EDC FIDE сочла, что поведение Владимира Крамника нарушает положения кодекса, «касающиеся права на достоинство и уважительное обращение». В качестве дополнительной санкции ему присудили 12 месяцев неоплачиваемой работы на благо шахматного сообщества. Отмечается, что в течение 21 дня российский гроссмейстер может обжаловать решение.
Иск Владимира Крамника о клевете в швейцарский суд к интернет-платформам Chess.com и Chessdom.com, а также чешскому гроссмейстеру Давиду Наваре стал первой официальной реакцией Международной шахматной федерации на деятельность российского гроссмейстера. FIDE призвала Крамника отозвать иск, но выразила готовность изучить его методы выявления мошенников.
FIDE считает, что Владимир Крамник наносит «огромный вред» шахматному сообществу, а его «нарратив» может быть «губительным» для карьеры некоторых спортсменов. В то же время, эксперты считают, что действия и высказывания Владимира Крамника идут на пользу шахматам, так как он привлек внимание к проблеме читинга, сделав ее мейнстримом.